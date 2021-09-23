وزيرة الصحة : تسجيل 36 ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا بحملة معًا نطمئن.. ونواب: تحقق نجاحاً كبيراً وتوقيتها مثالي للتصدى للموجة الرابعة.. والشباب أثبتوا كفاءتهم في المشاركة المجتمعية

برلمانية: حملة معًا نطمئن تحقق نجاحاً كبيراً وتوقيتها مثالي للتصدى للموجة الرابعة

أمل رمزي: حملة معًا نطمئن تستهدف في الأساس الحفاظ على صحة المواطنين

برلمانية: حملة معًا نطمئن تجوب محافظات الجمهورية وعلى الجميع الاستجابة لها

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 36 ألفا و355 مواطنًا على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ 15 محافظة التي انطلقت بها خلال الـ 6 أيام الماضية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة “معًا نطمئن.. سجل الآن”، بمحافظات المنوفية والسويس وسوهاج أمس الثلاثاء، وذلك بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وثمن نواب البرلمان اطلاق هذه الحملة والتي حققت المرجو منها خلال 6 أيام فقط، مؤكدين أن توقيتها كان مناسبا للغاية بالتزامن مع قدوم الموجة الرابعة من كورونا، منوهين إلى اهمية مشاركة الشباب الفعالة ودرايتهم بأهمية الأمر وضرورة تحفيز المواطنين على تلقي التطعيم من خلال التسجيل الالكتروني.

وحول هذا الموضوع قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، أن حملة "معا نطمئن" للقاح كورونا من الحملات الهامة التي اطلقتها الحكومة من احل تحفيز المواطنين على تلقي اللقاح خاصة مع اقتراب الموجة الرابعة والتي حذر منها الجميع ومن مخاطرها.

واضافت السيد في تصريحاتها أن هناك تحركات كبيرة من قبل الدولة المصرية من اجل التصدي لفيروس كورونا الفترة المقبلة وذلك بنشر ثقافة التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا، للتحصن منه.

ونوهت عضو مجلس النواب، ان هناك اتوبيسات تابعة للحملة تجوب محافظات الجمهورية بشكل كامل، لافتة إلى حجم التجهيزات الكبيرة في مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الأمر غير متروك للعشوائية حيث يتم اعطاء لقاح كورونا بناءا على خطة واضحة ومنظمة.

وتابعت النائبة صبورة السيد أنه من المهم تقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بالحملة التي أطلقتها الحكومة بعنوان "معًا نطمئن.. سجل الآن"،‎لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشارت رمزي إلى أن الحملة تستهدف في الأساس الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما مع المرور الموجة الرابعة للفيروس والتي أوشكت على الدخول في الذروة ومن ثم أصبح التطعيم وأخذ اللقاح سلاحاً هاما في مكافحة الفيروس.

وناشدت رمزي، جموع المواطنين بضرورة الاستجابة لهذه الحملة والتفاعل معها، وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح أمانا وسلاما على جميع الأسر المصرية، ولتضافر الجهود بين المواطنين والحكومة للمرور من تلك الأزمة بسلام.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بعدم التهاون أثناء التعامل خلال فترة جائحة كورونا الرابعة، والإلتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية، والمحافظة على ارتداء الكمامات، وعدم إهمالها لاسيما خلال الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى المحافظة على مسافات التباعد أثناء التعامل خارج المنزل، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتلاشي تسجيل أعداد إصابات مرتفعة خلال الموجة الرابعة.

فيما قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، أمين سر لجنة حقوق الانسان، أن حملة مع نطمئن من الحملات الهامة التي تستهدف تشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشارت اسحق في تصريحاتها لـ"صدى البلد" انها قامت بمرافقة قيادات مديرية الصحة بسوهاج وعلي رأسهم الدكتورة كريمة وكيلة الوزارة، وعدد من قيادات المديرية، مشيرة إلى انها قامت بالمشاركة في استقبال أتوبيسات حملة معا نطمئن و التي اطلقها رئيس و الوزراء ووزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الحملة تجوب محافظات الجمهورية تباعا لتشجيع المواطنين على التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا، ونشر التوعية بمخاطر هذا الفيروس.

ونوهت النائبة رشا اسحق إلى أن هذه الحملة قام عدد كبير من الشباب بالمشاركة بها لتسهيل عمليات التنظيم والتسجيل للمواطنين، موجهة لهم كافة الشكر والتقدير لما قدموه من جهد بهذه المبادرة الهامة.