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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس بتروناس التنفيذي: سعر الغاز بين 7 و8 دولارات "نقطة مريحة" للمستهلكين

صدى البلد

قال تينغكو محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية للطاقة المملوكة للدولة إن سعرا للغاز يتراوح بين سبعة وثمانية دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية يمكن أن يكون "نقعة مريحة" للمستهلكين، مؤكدًا أنه السعر قد يسمح أيضا بمواصلة الاستثمارات.

وأضاف في مؤتمر غازتك المنعقد في دبي أن الغاز الطبيعي يجب قبوله كوقود انتقالي. 

 وأشار إلى أن المستقبل دون كربون لا يعني بالضرورة أن يكون مستقبلا خاليا من النفط والغاز.

وقال وزير الطاقة الإماراتي في تصريحات اليوم إن أسعار الغاز المنخفضة ليست مستدامة، مؤكدًا أن الزيادة في الآونة الأخيرة حدثت بسبب عوامل أساسية للسوق، بالإضافة إلى قلة الاستثمار في القطاع.

 

النفط الغاز الطبيعى الاستثمارات النفط والغاز الامارات

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