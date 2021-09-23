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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يدعو الشباب للتحلي بالمرونة لمواكبة سوق العمل

صدى البلد

 دعا إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الشباب المصري إلى التحلي بالمرونة والتسلح بالتدريب لمواكبة واقع سوق العمل داخليا وخارجيا.

 أوشلان - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المشاورة الإعلامية حول "التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال" المنعقدة حاليا في الفيوم - أن هناك مشكلة عالمية فيما يتعلق بالفجوة بين تعليم الشباب وتوقعاتهم وبين واقع سوق العمل، لذا يجب على الشباب في مصر والعالم أن يتحلوا بالمرونة لمواكبة واقع سوق العمل وليس بالضرورة التمسك بالعمل في مجال التخصص.

وأشار إلى أن تعداد السكان في مصر كبير وبالتالي فإن هناك عددا كبيرا من الشباب يصل إلى سوق العمل كل عام ويحتاج إلى أن يستوعبهم السوق الداخلي، وأيضا في أماكن أخرى مثل دول الخليج وليبيا التي عادت مؤخرا لطلب الأيدي العاملة المصرية، لذلك على الشباب التحلي بالمرونة في التفكير والتدريب لمواكبة سوق العمل.

وأشار إلى أنه بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية قبل عامين، تمت مناقشة قضية وظائف المستقبل وضرورة إعداد الشباب لها، ونعمل حاليا مع الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة حول استراتيجية وظائف لمستقبل والتي تشمل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، حيث إن الأمر يتضمن خلق وظائف جديدة وايضا اختفاء وظائف حالية، لذا يجب أن يواكب ذلك نظام واستراتيجية للتدريب والتعليم تضمن تأهيل الشباب لمهن المستقبل.

 وفيما يتعلق بالتعاون بين المنظمة ومصر، قال ايريك اوشلان إن هناك العديد من مشروعات التعاون المهمة بين منظمة العمل الدولية ومصر ومنها مشروعات ذات طابع فني وأخرى على مستوى السياسات، وهناك مشروعات على المستوى الكلي مثل دعم سياسات التشغيل وخلق فرص العمل، وأخرى على المستوى الجزئي تتعلق بدعم الشركات وتعزيز الانتاجية والتنافسية وحقوق العاملين.

وأضاف ايريك اوشلان أن هناك ايضا مشروعات تعاون ذات أهمية وهي تلك المتعلقة بالحوار الاجتماعي وتعزيز علاقات العمل في مصر، بالإضافة إلى برنامج العمل اللائق، ومشروعات تعاون أخرى تتعلق بالحماية الاجتماعية والمعاشات والصحة.

واعتبر مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن معدل البطالة في مصر منخفض للغاية حتى بالمقارنة بدول أخرى أكثر تقدما حيث حققت مصر في هذا الصدد نتائج ايجابية للغاية، وتسعى المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين إلى زيادة مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل ليشمل جميع فئات المجتمع بدلا من سيطرة الرجال عليه لاسيما في القطاع الخاص واتاحة فرص عمل أكثر للمرأة حيث إن الاحصاءات تظهر أن هناك المزيد الذي يتعين عمله في هذا الصدد، والحكومة تدرك ذلك جيدا وتعمل معنا لزيادة مشاركة المرأة وكذلك شباب الخريجين الذين يجدون صعوبة في ايجاد فرصة عمل في مجال تخصصهم.

وأضاف إيريك اوشلان أن هناك جهودا، أيضا، تبذل ليشمل سوق العمل الفئات الأولى بالرعاية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجد لهم قانون في مصر ولكن يتعين على الشركات تطبيقه واحترامه بما يضمن ادماجهم في سوق العمل، علاوة على المهاجرين واللاجئين.

  ونوه ايريك اوشلان بمشروعات التنمية الوطنية الكبيرة الجاري تنفيذها حاليا في مصر، لافتا إلى أهمية العمل على مختلف المستويات الكلية والجزئية ودعم الشركات والتدريب والتوافق مع معايير العمل الدولية.

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