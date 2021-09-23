دولة أوروبية تطبق غرامات ضد سائقي المركبات الذين يحدثون ضوضاء .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تشريع مدينة أوروبية في تغريم سائقي المركبات الذين يحدثون ضوضاء تضايق السكّان والمارّة .

طبقت مدينة غينت في شمال بلجيكا استراتيجية جديدة. سائقو المركبات والدراجات النارية الذين يتجاوزون حد السرعة التي تنجم عنها ضوضاء تصادر مركباتهم لمدة 72 ساعة على الأقل ويجب عليهم دفع رسوم شحن المركبة .



تعتبر الضوضاء الزائدة مصدرا للإزعاج لكثير منا، فقد أصبح الضجيج أو ما يطلق عليه أيضا بـ"التلوث السمعي" مشكلة صاحبتها سلبيات متعددة وضارة بالإنسان سواء من الناحية النفسية والصحية والعقلية على المدى القريب أو البعيد. .

ويؤثر التلوث السمعي وخصوصا في الليل على الصحة العامة في كل أنحاء أوروبا إذ يمكن للضوضاء أن تسبب اضطرابات في النوم ومن المعروف أن التعرض للضوضاء بشكل دائم يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية والصحة النفسية الفيزيولوجية إضافة إلى تراجع الأداء المعرفي.



ومن بين مسببات الإزعاج، أصوات محركات السيارات و الدراجات النارية التي تساق بأقصى سرعة، وتحولت هذه "المنغصات" إلى أمر روتيني للمقيمين في المناطق الحضرية.

للتعامل مع هذه المشكلة ، طبقت مدينة غينت في شمال بلجيكا استراتيجية جديدة. سائقو المركبات والدراجات النارية الذين يتجاوزون حد السرعة التي تنجم عنها ضوضاء تصادرمركباتهم لمدة 72 ساعة على الأقل ويجب عليهم دفع رسوم شحن المركبة



ويؤثر التلوث السمعي وخصوصا في الليل على الصحة العامة في كل أنحاء أوروبا إذ يمكن للضوضاء أن تسبب اضطرابات في النوم ومن المعروف أن التعرض للضوضاء بشكل دائم يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية والصحة النفسية الفيزيولوجية إضافة إلى تراجع الأداء المعرفي.



ومن بين مسببات الإزعاج، أصوات محركات السيارات و الدراجات النارية التي تساق بأقصى سرعة، وتحولت هذه "المنغصات" إلى أمر روتيني للمقيمين في المناطق الحضرية.



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعاني 113 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا من التلوث السمعي ليلًا ونهارًا. هذه الظاهرة لا تسبب فقط اضطرابات النوم والتوتر بقدر ما تسبب فقدان السمع وآلاما في الأذن ومشاكل في القلب.