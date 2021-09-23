انطلاق قافلة جامعة الزقازيق لقرية الدبيكى مركز الحسينية

ضمن مبادرة حياة كريمة..

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه انطلقت منذ قليل قافلة جامعة الزقازيق التنموية الشاملة متوجهة إلى قرية الدبيكى بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن مشاركة الجامعة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس الجامعة انه تأتي تلك القافلة استكمالا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة تحت إشراف الدكتورة وفاء فوزي المشرف العام على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

أشار "شعلان" الي انه يشارك في فعاليات القافلة كلية الطب البشري بـ١٢ تخصص طبي بشري بالإضافة إلى تخصصات كلية الطب البيطري كما تنظم كليات العلوم والتكنولوجيا والتنمية و كلية التمريض وكلية الزراعة وكلية التربية وكلية الثروة السمكية، ووحدة مكافحة التطرف الفكري كما انه من المقرر عقد عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية وورش العمل للتدريب على الصناعات الصغيرة بما يساهم في رفع المستوى المعيشي وضمان حياة كريمة للجميع.