عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالد عباس يلتقي وزيرة التجارة السويدية لبحث التعاون المشترك في مجال النقل الذكي

صدى البلد

التقى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، السيدة آنا هالبيرج، وزيرة التجارة السويدية، والسفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة في مجال النقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان.

 

وأوضح المهندس خالد عباس، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، تعمل على تدعيم تخطيط وتنفيذ وإدارة التنمية العمرانية المستدامة في إقليم القاهرة الكبرى للمشروعات ذات الأولوية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتضمن أحد مخرجات المشروع تخطيط وتصميم مشروع النقل بالحافلات السريعة "BRT" لخدمة المدن الجديدة، وربطها بنطاقها العمراني لإقليم القاهرة الكبرى، خاصة مع محطات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، ومواقف النقل العام الجماعي، حيث تم الانتهاء من إعداد تصميمات المشروع، وجار الانتهاء من إعداد جميع مستندات الطرح.

 

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه تم إعداد اتفاقية منحة بين الصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد- الصندوق السويدي)، ووزارة الإسكان، لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة، وتشمل أيضاً الدراسة، التأسيس لنظام نقل عام متكامل وذكي لاستراتيجية التحويل لمحور النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، وتشمل خطة التحول في أنظمة النقل الحالية على مسار الأتوبيس السريع تقنين أوضاعها بهدف تحقيق تكامل وسائل النقل الجماعي الحالية مع مشروع الحافلات السريعة لتعظيم الفائدة من المشروع.

الأمم المتحدة وزارة الاسكان وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني

الصحة: تعاون مع بيونتك الألمانية لتوفير لقاحات فيروس كورونا

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

أسطورة آرسنال : صلاح سيتفوق على رونالدو وأنصح ليفربول بتنفيذ شرطه

يحكي قصة قرآنية مشهورة.. ما سبب الجدل حول فيلم أهل الكهف وإقحام الأزهر؟

إعادة تدوير البطاريات.. فورد تتعاقد مع شركة مملوكة لمؤسس شريك بتسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ