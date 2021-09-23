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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق مبادرة "تتلف في حرير" الرئاسية لدعم منتجات النول المصري.. اليوم

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تجري اليوم الخميس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة لمحافظة الفيوم ، حيث تستهل الزيارة  بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتتفقد إحدي مدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير بالمحافظة، حيث تسهم تلك المدارس  في حل مشكلة التسرب من التعليم، و تتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلي 14 عامًا بالمناطق المحرومة.

 

كما ستتفقد الوزيرة  إحدي عيادات مشروع "2 كفاية" فى محافظة الفيوم، والذي  يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، ويستهدف 82,550 سيدة في المحافظة، وستلتقي مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات،  خاصة أن المشروع يعمل علي استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية.

 

وستشهد الزيارة أيضًا إعلان  وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" لدعم منتجات النول المصري، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، حيث  رصد للمبادرة نحو 20 مليون جنيه (9 ملايين من صندوق تحيا مصر – 11 مليون من وزارة التضامن) وتستهدف مرحلتها الأولي توزيع 500 نول على الاسر المصرية من العمالة غيرالمنتظمة بعدد 2000 فرد مستفيد.

و تأتي مبادرة "تتلف في حرير" ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية لدعم تلك العمالة والتمكين الاقتصادي والتي بدأت بمبادرة برامان لصغار الصيادين.

 

وتختتم القباج الزيارة بفعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي ينظمها برنامج فرصة ، حيث يتم تسليم عدد من  المشروعات للمواطنين.

نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى محافظة الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مدارس التعليم المجتمعي مؤسسة مصر الخير النول المصري صندوق تحيا مصر

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