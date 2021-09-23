2000 سيارة .. وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن شراء المعدات الطبية



قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إنها سوف تقوم بزيارة ألمانيا الشهر الجارى لعقد مجموعة من اللقاءات مع شركة مرسيدس لشراء 1000 سيارة اسعاف مجهزة بالتقنيات الطبية ألمانية المنشأ ضمن مشروع حياة كريمة .

وأشارت "زايد " ، خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات كورونا والتعاون بين مصر وألمانيا ، أنه سوف يكون هناك زيارة أيضأ لشركة سيمنس ولقاء مع رئيس الشركة للتباحث حول خطة مصر لمنشآت حياة كريمة ومشروعات التأمين الصحى الشامل .

ولفتت لشراء 1000سيارة للقوافل الطبية المتحركة ضمن مبادرة حياة كريمة بأعلى التقنيات المجهزة الطبية .

