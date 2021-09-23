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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرة الصحة: دعم كبير من ألمانيا لمصر في توفير اللقاحات وغيرها

الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الترحيب بالحكومة الألمانية في مقر وزارة الصحة المصرية، بأكاديمية الأميرة فاطمة، قائلة: "أرحب بالسفير الألماني و المصاحبين له في القاهرة".

وأضافت هالة زايد خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات مواجهة كورونا، أن هذا المؤتمر بمثابة رسالة قوية لأحد أمثلة التضامن الدولي في الأزمات، وانعكاس العلاقة الجيدة بين الحكومة المصرية والقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، وبين الحكومة والقيادة السياسية في ألمانيا.

وتابعت وزيرة الصحة أن هناك دعم كبير من ألمانيا لمصر، ليس الدعم فقط في لقاحات كورونا، ولكن هناك دعم في التكنولوجيا الطبية المتخصصة وتبادل الخبرات بين الدولتين، معقبة: "هذه العلاقات الطيبة أثمرت بكثير من النجاحات".

الصحة وزارة الصحة المصرية وزيرة الصحة مواجهة كورونا الدكتورة هالة زايد

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