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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : تعاون مع ألمانيا لتوفير 1000 سيارة إسعاف مجهزة

صدى البلد

قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، انه هناك تعاون كبير بين الجانب الالماني، وخاصه في مجال توفير الأجهزة الطبية، و سيارات الإسعاف. 

وأضافت الوزيرة -خلال مؤتمر الصحفي مع سفير ألمانيا في القاهرة- أنه جميع عربات الإسعاف المصرية، المانية الصنع من شركتي مرسيدس وفولكس فاجن، والأجهزة الطبية وخاصه بمجال أجهزة الأشعة من شركة سيمنز. 

وأوضحت أنه سيتم توفير 1000 سيارة إسعاف مجهزة من شركه مرسيدس الألمانية  لمصر .

ووجهت وزيرة الصحة، الشكر للجانب الألماني، علي توفير كميات كبيره من لقاحات فيروس كورونا لمصر، من خلال شركة بيوتك الألمانية. 

وقال السفير الألماني، انه سعيد بالتواجد في مصر، وتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد بأجمالي، 2.3 مليون جرعه. 

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر صحفي، مع السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، منذ قليل بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ


 

سيارات الإسعاف توفير 1000 سياره إسعاف شركة مرسيدس الدكتورة هالة زايد السفير الألماني

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