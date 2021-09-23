عدم قبول دعوى وقف برنامج الميزان بقناة الحافظ

قضت، محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف بث قناة الحافظ الفضائية وبرنامج الميزان المذاع علي القناة، بدعوي أن البرنامج يسئ للمدعي.

ترجع وقائع القضية إلي إقامة أحد المواطنين دعواه طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ترخيص شركة البراهين وقناة الحافظ الفضائية بما يترتب على ذلك من آثار اهمها وقف بث برامجها وعلى وجه الخصوص برنامج في الميزان .

وكذا وقف ظهور أحد المذيعين بها في اي برنامج تلیفزیونی سواء في هذه القناة أو غيرها، علي سند من ان قناة الحافظ الفضائية دأبت من خلال برنامجها في الميزان على التعرض له بعبارات وأوصاف من شأنها أن تحط من قدره في المجتمع .