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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنجلاديش: وصول 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفارم الصيني

صدى البلد

وصلت نحو 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس "كوفيد-19" إلى بنجلاديش من الصين.

وقال مسؤول بارز بقطاع الصحة البنغالي، بحسب صحيفة /داكا تريبيون/ البنغالية اليوم /الخميس/ - إن رحلة لشركة طيران بيمان بنجلاديش (الناقل الوطني للدولة) هبطت في مطار حضرة شاه جلال الدولي وعلى متنها 5 ملايين جرعة قادمة من الصين.

وأضاف أن جرعات اللقاح هي في الواقع جزء من الشراء التجاري للقاحات من الصين.

وفي 18 سبتمبر الجاري، حصلت بنجلاديش على نحو 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم، بينما تلقت 4ر5 مليون جرعة من اللقاح نفسه يوم 11 سبتمبر.

وكانت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، أعلنت أمام البرلمان مؤخرا أن الحكومة اتخذت ترتيبات للحصول على أكثرمن 10 ملايين جرعة من اللقاحات المضاد لفيروس "كوفيد-19" كل شهر.
 

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