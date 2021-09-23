ضبط 1989 مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية في الجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1989 مخالفة مرورية متنوعة.



أسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 436 انتظار خاطئ، و 897 بدون قيادة، و 542 بدون تسيير، و 983 متنوع، و 564 نـمـوذج 125، و343 مطالع ومنازل "موقف عشوائي" و54 عكس الاتجاه، و 96 عدم استخدام حزام الأمان، و 213 حملة السرفيس، و 897 التصالح الفوري و874 ملصقات ومعلقات، و66 زجاج فاميه، و835 تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار.



تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

نشرة مرور الجيزة

وشهد شارع الهرم في الجيزة كثافات مرورية مرتفعة في القادم من سينما رادوبيس وحتى ميدان الجيزة وكوبري الجيزة المعدني، واستقرار حركة مرور السيارات بالاتجاه الأخر.



كما يشهد شارع فيصل بطء في حركة المرور من مناطق مستشفى الجزيرة وحتى كوبري فيصل، مع استقرار في حالة المرور على الاتجاه الآخر.



ويشهد ميدان الجيزة بطء في حركة مرور السيارات في القادم من شارع الهرم وكوبري عباس ومناطق جامعة القاهرة.



كما تستقر الحالة المرورية على كورنيش النيل في الجيزة، حيث تستقر حركة مرور السيارات في شارع البحر الأعظم، وأيضا بشارع النيل السياحي، ومناطق العجوزة، مع بطء الحركة بمنطقة الكيت كات و امبابة.



ويشهد محور 26 يوليو بطء في حركة مرور السيارات من الطريق الدائري وحتى ميدان لبنان، مع ارتفاع أحجام السيارات على كوبري 15 مايو باتجاه القاهرة.



وترتفع أحجام السيارات على محور صفط اللبن في القادم من الطريق الدائري باتجاه جامعة القاهرة.



وفي سياق اخر بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.



ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.