ختام منافسات الكاراتية بمهرجان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر

اختتمت الاتحاد العام لمراكز شباب مصر منافسات بطولة الكاراتية والتي شارك فيها 120 لاعبا ولاعبة، ضمن فعاليات مهرجان التحرير الرياضي الثقافي الفني، والذي ينفذه الاتحاد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، علي ملاعب مراكز الشباب بمديرية التحرير التابعة لمحافظة البحيرة.

وحقق مركز شباب عمر مكرم المركز الأول علي مستوي البنين في بطولة الكاراتية، فيما حقق مركز شباب النجاح المركز الاول علي مستويالبنات حيث اقيمت البطولة على صالة مركز شباب بدر، وتختتم اليوم فاعليات بطولة تنس الطاولة بمشاركة اكثر من 200 لاعب في الاعمار السنية المختلفة بينما يقام صباحا ماراثون الجري لمختلف الاعمار.

وقررت اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر اقامة مباراتي الدور قبل النهائي لكرة القدم على ملعبي مركز شباب ام صابر والنجاح يوم السبت، على ان تقام المباراة النهائية الثلاثاء المقبل على ملعب مركز شباب بدر بحضور جميع اعضاء الاتحاد وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والقيادات الرياضية بمحافظة البحيرة.

وحرصت ادارة المهرجان على تنظيم ندوة ثقافية فنية تم خلالها التعريف الكامل بمراكز شباب مصر واهداف الاتحاد ومايقدمه للشباب خلال المرحلة المقبلة وطرق التواصل مع الاتحاد لتنفيذ البرامج والخطط المقترحة.