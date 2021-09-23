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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي .. الإمارات تكشف موقفها من استضافة كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

كشف راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، موقف بلاده من استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعد اعتذار  اليابان عن تنظيم البطولة.

وقال النعيمي في تصريحات أبرزتها صحيفة البيان الإماراتية:" هناك محادثات وتنسيق بين الاتحاد الإماراتي ومجلس أبو ظبي الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لكن لم يصدر أي قرار نهائي حتى الآن بشأن هذا الأمر".

تابع :" الإمارات حريصة على استضافة البطولات الكبرى".

وتأهل الأهلي بطل إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية، بجوار نادي تشيلسي الإنجليزي كبطل أوروبا، بجانب أوكلاند سيتي المرشح من جانب اتحاد أوقيانوسيا، ومن المنتظر تحديد أبطال القارات الأخرى الفترة المقبلة، لينضموا إلى بطل الدوري المحلي في البلد المستضيف.

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كان الأهلي حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الموسم الماضي، والتي أقيمت في الإمارات.

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في سياق متصل أبدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خلال الساعات الماضية، رغبتها في استضافة مباريات كأس العالم للأندية 2021، بعد اعتذار اليابان عن عدم تمكنها من إقامتها على أرضها نظرا للظروف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وقال بيدرو باولو سكرتير التمويل والتخطيط لبلدية ريو دي جانيرو في تصريحاته لوكالة الأنباء الإسبانية: " نبدأ في المفاوضات من أجل إقامة نهائيات كأس العالم للأندية في مدينة ريو دي جانيرو، عقب اعتذار طوكيو".

وأوضح أن المفاوضات الجارية حاليا تتضمن مكتب عمدة المدينة، فيفا، الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وفلامنجو النادي الأكثر شهر في البرازيل الذي يدير استاد ماراكانا: "نحن نتحدث مع كل مسئول لكي تتمكن المدينة من استخدام استاد كأس العالم".

وكشف ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، في وقت سابق أنهم تواصلوا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استضافة بطولة كأس العالم للأندية، وأوضح موقف فيفا قائلًا :"أخبرنا فيفا قبل 3 شهور برغبتنا في استضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان".

وواصل :"تم الرد بوجود دولة مجدولة للاستضافة كدولة بديلة، وأخبرنا الفيفا في حال اعتذرت الدولة البديلة فالمملكة جاهزة لاستضافة منافسات البطولة".

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