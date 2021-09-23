برشلونة يستهدف التعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع فيران توريس، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ سبورت” الكتالونية" أن برشلونة حاول التعاقد مع فيران توريس في الصيف، حيث عرضوا على مانشستر سيتي التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وأشارت الصحيفة أن برشلونة لم يكن قريبًا من إقناع مانشستر سيتي ببيع فيران، حيث أن اللاعب هو بمثابة مفتاح للإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق.

يذكر أن فيران توريس انضم لـ مانشستر سيتي الإنجليزي صيف العام الماضي، قادمًا من فالنسيا الإسباني، مقابل 23 مليون يورو.

ولعب فيران توريس 43 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، مُسجلًا 16 هدفًا، إضافة لصناعته 4 آخرين.