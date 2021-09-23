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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر مصدر للعمالة المنزلية.. إثيوبيا تغلق سفارتها في الكويت نهائيا

علم الكويت
علم الكويت

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر دبلوماسية أن السفارة الإثيوبية لدى البلاد تسلمت كتاب إشعار من الخارجية الإثيوبية بإغلاق مقرها في منطقة القادسية بشكل نهائي، حيث بدأت السفارة بالفعل في تنفيذ التعليمات وتجهيز ترتيبات الإغلاق والمغادرة، كما تم إيقاف جميع الخدمات.

 

وقررت إثيوبيا إغلاق سفاراتها حول العالم لدواعي تقليل التكاليف وتخفيض البعثات الدبلوماسية، على حد تعبير مسؤوليها.

 

وقالت المصادر إنه بحسب الإشعار، سيغادر جميع الدبلوماسيين الإثيوبيين المعتمدين لدى البلاد، أما أعضاء السفارة الذين جرى تعيينهم محلياً داخل الكويت فتم إيقافهم عن العمل.

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الكويت توقف السفر إلى هذه المدن

وتوقعت المصادر أن تكون الإمارات المقر الإقليمي للمنشآت الدبلوماسية الإثيوبية في الخليج بعد عمليات الإغلاق، مشيرةً إلى أن قرار الإغلاق سيؤثر بشكل كبير في السوق المحلي الكويتي في ما يخص استقدام العمالة المنزلية والماهرة، خاصة أن إثيوبيا كانت الدولة الأكثر تصديراً لعمالتها المنزلية أثناء الظروف الصعبة والأزمات مع الدول الأخرى.

 

وعن تأثير قرار الإغلاق في سير اتفاقية العمالة المنزلية، أوضحت المصادر أنه لم يتم توقيع الاتفاقية حتى الآن، والجانب الإثيوبي بانتظار موافقة الحكومة الكويتية عليها.

اثيوبيا الكويت السفارة العمالة المنزلية اخبار العالم

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