بـ الفيديو كونفرانس..تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في قضية "الأثار الكبرى"

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنوب القاهرة ، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الاثار الكبرى" ، المتهم فيها حسن راتب بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حبس رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس رجل الأعمال حسن راتب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالتورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار.

وواجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن حسن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.