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برلمان

دينا إسماعيل: دور العنصر النسائي في حفظ السلام بإفريقيا فخر للمرأة المصرية

دينا أحمد إسماعيل،
دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب

وصفت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الفيديو الذى نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عن الدور الكبير للعناصر النسائية المصرية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام في إفريقيا واستعراض المادة الفيلمية للوزارة جهود مشاركة العنصر النسائي فى قوات حفظ السلام في بعض دول القارة الإفريقية ودورهم في أداء مهامهم بكفاءة واقتدار وفقا لمتطلبات القوات المسلحة المصرية بالتاريخي والمهم .

 

واعتبرت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم ما جاء في هذا الفيديو بانه فخر لكل المصريين بصفة عامة وللمرأة المصرية بصفة خاصة والتي صبحت تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجهة تحية قلبية لجميع العناصر المشاركة فى مثل هذه المهام والتي تؤكد للعالم كله حرص القوات المسلحة المصرية الباسلة على تعزيز الديمقراطية ومهام حقوق الإنسان، وتجفيف منابع الصراعات، ووقف نزيف الدم، ووقف معاناة الإنسان في أي مكان فى العالم، لتصبح مصر من الدول الأكثر اسهامًا ونجاحًا فى مهام حفظ السلام الدولي على المستوى الأممي .

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وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل إنه شرف كبير وفرصة كبيرة للعناصر النسائية المصرية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام داخل القارة السمراء موجهة الشكر للقيادة السياسية لدعمها الكامل لدور المرأة والوقوف خلفها، ودعم دور الضباط الإناث في مثل هذه المهام التي تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة.

دينا أحمد إسماعيل مجلس النواب الأمم المتحدة السيسي العنصر النسائي قوات حفظ السلام

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