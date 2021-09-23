تضامن الوادي: تطوير ورفع كفاءة 16 حضانة بتكلفة 3.2 مليون جنيه

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 16 قاعة من دور الحضانات ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بتكلفة أجمالية 3 مليون و 250 الف جنيه.

وقال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الخميس، إن المديرية أنهت تطوير قاعات الرعاية في 16 حضانة تابعة لـ14 جمعية أهلية بمركزي الخارجة وباريس كمرحلة أولى بتكلفة 2.5 مليون جنيه للمنشآت و750 الف جنيه للأثاث.

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وأضاف أن المرحلة الثانية ستبدأ في ديسمبر المقبل، لتطوير الحضانات في مراكز بلاط والداخلة والفرافرة، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف من خلال تطوير الحضانات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة، وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الأطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم.

وأشار إلى أنه سيجري تنفيذ الأنشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفاءتهم في تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للأطفال داخل قاعات الحضانة.