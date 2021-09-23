عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد إدريس: المجمعات الصناعية بالصعيد ستخلق آلاف فرص العمل

أحمد ادريس، عضو
أحمد ادريس، عضو مجلس النواب

أشاد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب، بالخطوات التنموية التي تستهدف تطوير قري الصعيد بشكل كامل من أجل منح المواطن العديد من الخدمات المتميزة بمختلف المجالات وأهمها الصحة والتعليم.

 

وأكد " ادريس" في تصريحات له اليوم أن تدشين 14 مشروعا مختلف الأغراض في 6 محافظات بالصعيد سيسهم في توفير فرص عمل لأبناء القري مما يعمل علي توفير مصادر دخل ثابتة لآلاف الأسر.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أهمية التركيز والاهتمام بمشروعات الصرف الصحي وتوصيل المياة النظيفة للنجوع والمناطق المحرومة من الخدمات بإعتبار هذه الأمر يحتل إهتمامات أبناء الصعيد.

txt

الفار: نعتمد في بناء الطرق بسيناء على الربط بين المجمعات والمناطق السياحية

txt

مراكز شباب وشهر عقاري.. تعرف على المجمعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة

 

جاء ذلك بعد أن تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جهود هيئة تنمية الصعيد خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية، في اجتماع مع اللواء شريف صالح، رئيس الهيئة. 

 

وأشاد النائب أحمد ادريس بتأكيد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لهيئة تنمية الصعيد لأداء دورها المهم المتمثل في وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد، موضحا أن ذلك يتسق مع إهتمام الدولة الأصيل بالصعيد ضمن خطتها لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، وجذب الإستثمارات اللازمة في محافظات الوجه القبلي.

 

وعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، تقريراً أشار خلاله إلى أن الهيئة تقوم خلال الفترة من مارس 2019 حتى سبتمبر 2021، بتنفيذ 14 مشروعاً لصالح 6 محافظات بالصعيد، بتكلفة إجمالية نحو 588 مليون جنيه.

أحمد ادريس مجلس النواب قري الصعيد فرص عمل الصرف الصحى مصطفى مدبولي

ترشيحاتنا

برلماني: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا لصناعة السيارات

خطة طموحة.. استرازينيكا تكشف عن مفاجأة في السعودية

لأول مرة.. منة شلبي تترشح لجائزة الإيمي الدولية عن مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"

حكم قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه.. دار الإفتاء تجيب

7 منتجات جديدة في فاعليات حدث مايكروسوفت Microsoft Surface 2021

التجار: مصانع الزي المدرسي تعمل بـ25% من طاقتها الإنتاجية مع تخوفات الموجة الرابعة لكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

عودة الحياة إلى المدرجات.. 5 شروط لإعادة الجماهير في الدوري الجديد

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ