أحمد إدريس: المجمعات الصناعية بالصعيد ستخلق آلاف فرص العمل

أشاد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب، بالخطوات التنموية التي تستهدف تطوير قري الصعيد بشكل كامل من أجل منح المواطن العديد من الخدمات المتميزة بمختلف المجالات وأهمها الصحة والتعليم.

وأكد " ادريس" في تصريحات له اليوم أن تدشين 14 مشروعا مختلف الأغراض في 6 محافظات بالصعيد سيسهم في توفير فرص عمل لأبناء القري مما يعمل علي توفير مصادر دخل ثابتة لآلاف الأسر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أهمية التركيز والاهتمام بمشروعات الصرف الصحي وتوصيل المياة النظيفة للنجوع والمناطق المحرومة من الخدمات بإعتبار هذه الأمر يحتل إهتمامات أبناء الصعيد.

جاء ذلك بعد أن تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جهود هيئة تنمية الصعيد خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية، في اجتماع مع اللواء شريف صالح، رئيس الهيئة.

وأشاد النائب أحمد ادريس بتأكيد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لهيئة تنمية الصعيد لأداء دورها المهم المتمثل في وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد، موضحا أن ذلك يتسق مع إهتمام الدولة الأصيل بالصعيد ضمن خطتها لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، وجذب الإستثمارات اللازمة في محافظات الوجه القبلي.

وعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، تقريراً أشار خلاله إلى أن الهيئة تقوم خلال الفترة من مارس 2019 حتى سبتمبر 2021، بتنفيذ 14 مشروعاً لصالح 6 محافظات بالصعيد، بتكلفة إجمالية نحو 588 مليون جنيه.