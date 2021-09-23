محافظ الجيزة يتابع ميدانياً الموقف التنفيذي لمشروعات رصف وتطوير الطرق بكرداسة

تواصل محافظة الجيزة أعمال تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة حيث حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم علي إجراء متابعه ميدانية لمشروع توسعة وتطوير ورصف عددا من المحاور بمركز ومدينة كرداسة .

وتفقد المحافظ طريق المنصورية بدءاً من منطقة كفر غطاطي حتى شارع سعد زغلول بطول ٤ كم بمركز ومدينة كرداسة والجاري تطويره ضمن اعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ .

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال والمتابعة الدورية مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة لما للمحور المروري من أهمية كبيرة.

وشدد محافظ الجيزة علي إزالة كافه التعديات علي الطريق العام لتحقيق الاستغلال الأمثل لأعمال التطوير والرصف وتوسعه مسار الطريق .

ووجه المحافظ مسئولي شركه الكهرباء بالتنسيق مع مركز كرداسة وسرعه نقل كافه الكابلات وغرف الكهرباء المتعارضة مع مسار التطوير مع توفير أماكن بديله لغرف الكهرباء لعدم التأثير علي الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما كلف المحافظ بإجراء تنسيق عام للجزيرة الوسطي بطريق المنصورية بالتوازي مع أعمال التوسعة والتطوير مع انشاء قواعد أعمدة الإنارة .

كما تفقد محافظ الجيزة الطريق الأبيض والمقرر رصفه وتطويره بطول ٤ كم بدءا من طريق المريوطية نطاق مركز ومدينة كرداسة و حتي أرض اللواء بحي العجوزة حيث اكد المحافظ علي ضرورة الالتزام بخط التنظيم لتحقيق الاستفادة من الطريق لما له من أهمية مرورية كبيرة.

وشدد المحافظ علي رئيس مركز كرداسة بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات بطول الطريق الأبيض وازاله تعديات المنشآت التجارية والمحال.

وشملت جوله المحافظ تفقد مصرف اللبيني بنطاق كرداسه موجها بإزاله اي تعديات أو إشغالات بمحيطه والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري برفع اي مخلفات والتطهير الدوري للمصرف.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة ومدير مديرية الموارد المائية والري ومدير مديرية الزراعة.

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