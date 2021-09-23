استدرجه وهتك عرضه في المدرسة.. جريمة كشفتها شقيقة المجني عليه

تقدمت ربة منزل ببلاغ رسمي اليوم بواقعة التعدي جنسيا علي إبنها في نهاية العقد الأول من عمره علي أيدي طالب إعدادي في العقد الثاني من عمره داخل ملعب مدرسة قصر بغداد الابتدائية المشتركة بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية ، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفرالزيات ، يفيد تلقيهم بلاغًا من "د. ا" ربة منزل ومقيمة بقرية قصر بغداد بدائرة المركز ، تتهم فيه "ح. ا" طالب إعدادي يبلغ من العمر 15 سنة ومقيم بذات القرية، باغتصاب نجلها "م. ح. ف" 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائي والتعدي علية جنسياً أثناء لعب كرة القدم داخل مدرسة قرية قصر بغداد الابتدائية المشتركة بدائرة المركز.

وأضافت والدة الطفل في المحضر الذى يحمل رقم 2316 لسنة 2021 ، أن المتهم والمجني عليه جيران في نفس الشارع وفي يوم الواقعة أثناء لعب الطرفين كرة القدم في الشارع، قام المتهم بإستدراج المجني علية للعب كرة القدم داخل المدرسة وأنها علمت بالواقعة من شقيقة المجني علية عندما أخبرها زملاء الطفل بقيام المتهم بهتك عرض والتعدى جنسياً علي شقيقها داخل المدرسة ، علي الفور اخبرت الأم.

وأفادت الأم في بلاغ الشرطة " سألت ابني عن صحة الواقعة وقيام المتهم بالتعدى علية جنسياً : "كان خايف وقالي المتهم أخبرة بعدم الإفصاح عن الواقعة وأخبار أي شخص".

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بصحة ارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وباشر قرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض والتعدي جنسيا على المجني عليه فضلا عن توقيع الكشف الطبي على الطفل .