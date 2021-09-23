تقارير: بريطانيا تمنح لاعبي البريميرليج استثناءات في القائمة الحمراء.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الحكومة البريطانية ستمنح لاعبي دول القائمة الحمراء استثناءً لدخول أراضيها بشكل طبيعي، في فترة التوقف الدولية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة تخطط لتخفيف قواعد الحجر الصحي للاعبي القائمة الحمراء قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن ذلك الأمر من شأنه أن يحرر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز للعب تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بشكل طبيعي، بعد الأزمة التي حدثت في فترة التوقف الدولية الماضية.

وأضافت الصحيفة أن فترة العزل لمدة 10 أيام في إحدى الفنادق، وهي القاعدة التي كانت واجبة من قبل الحكومة البريطانية، عقب العودة من أي دولة موضوعة في القائمة الحمراء، سيتم استبدالها بمدة 5 أيام على أن تكون تلك الفترة في فقاعة طبية داخل النادي.

مصر خرجت من القائمة الحمراء الخاصة بالحكومة البريطانية، ما يعني أن المحترفين في إنجلترا، على رأسهم محمد صلاح جناح نادي ليفربول، سيتمكنون بشكل طبيعي من المشاركة أمام ليبيا في تصفيات المونديال الشهر المقبل.