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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في زيارة للفيوم| وزيرة التضامن: مستعدون للتوسع في عيادات 2 كفاية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  ووفد من تنسيقية شباب  الاحزاب والسياسيين إحدي عيادات مشروع "2 كفاية" التابعة لجمعية صلاح الدين فى محافظة الفيوم، والتي قدمت درعًا تذكاريًا لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لجهودها.

 

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات، حيث استمعت إلي تجاربهن والدور الذي يقمن به في توعية السيدات بأهمية تنظيم الاسرة، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الاهلية، خاصة أن المشروع يعمل علي استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية.

 

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم عروسين جهاز زفافهما من قبل جمعية العباد المخلصين الخيرية بالمحافظة، مقدمة لهما التهاني بمناسبة قرب حفل زفافهما، ومتمنية لهما حياة سعيدة ومستقرة.

 

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن مشروع ٢ كفاية يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية ، مشيرة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الفترة المقبلة، حيث إن تنمية الأسرة تبدأ من الحد من الزيادة السكانية لكي يشعر المواطنون بالآثار الايجابية للتنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع ٢ كفاية يهدف إلي الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة منبرنامج تكافل، حيث يستهدف 82,550 سيدة في المحافظة، موجهة التحية للرائدات الاجتماعيات اللاتي يلعبن دورًا وطنيًافي توعية السيدات بالقضايا المجتمعية المهمة وعلي رأسها تنظيم الاسرة وتعليم الاطفال.

 

واعتبرت القباج الرائدات الاجتماعيات "سفراء وزارة التضامن الاجتماعي" في الميدان ، ويقمن بدور في غاية الاهمية لتوعية المواطنين، معلنة استعداد الوزارة للتوسع في فتح المزيد من عيادات " ٢ كفاية" في المحافظة.

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