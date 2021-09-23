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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ18 .. إزالة 24 حالة تعدٍ بقرى مركز نصر النوبة

جانب من أعمال إزالة
جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 24 حالة تعد بقرى مركز نصر النوبة بإجمالى مساحة  29 ألفا و937 م2 وذلك ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة .

يأتي ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن حملة الإزالة إستمرت على مدار يومين بالتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء هشام سليم وإستهدفت قرى بلانة وعنيبة وخريت ، مشيراً إلى أنه جار بالتوازى إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء لكل من أثبت الجدية بالتقديم ودفع الرسوم المقررة سواء للفحص أو للمعاينة ، كما جارى إزالة التعديات للحالات المخالفة التى لم تتقدم أو تثبت جديتها فى إستكمال إجراءات التصالح.

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ومن جانبه أشار اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة  بأن حملات إزالة التعديات ضمن الموجه الـ 18 مستمرة ومتواصلة بالتوالى داخل مختلف القرى والمدن للتصدى بكل حزم وجدية لكافة صور التعديات والحفاظ على حق الدولة في أراضيها.

فيما تابع اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان فعاليات مبادرة (قرية بلا إدمان ) التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعى داخل قرية الكفور بمركز كوم أمبو حيث يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياه كريمة " .

أكد اللواء أشرف عطية على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج من خلال تكثيف جهود التوعية للوقاية من تعاطى المخدرات ورفع الوعى الأسرى بخطورة هذه المشكلة وأثارها السلبية على المجتمع .

شملت فعاليات المبادرة المرور الميدانى داخل 27 نجعا وقرية تابعة للقاء العاملين بالورش والمحلات التجارية والصيدليات والجمعيات الأهليه ، وأيضاً سائقى السيارات الملاكى والأجرة والتوك توك ، بالإضافة إلى تنظيم 4 ندوات تثقيفية إستهدفت مختلف الشرائح العمرية وخاصة من الشباب والنشء وذلك لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه ، علاوة على التعريف بأسلوب وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 ) .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات ازالة تعديات اراضي املاك الدولة

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