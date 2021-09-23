الأناسيليوم.. استشاري التغذية العلاجية يكشف عن كورس فعال للتخسيس

دكتور أحمد نوبل إستشاري التغذية العلاجية، إن الجسم يخزن مجموعة من الدهون، وهي ما تسبب مظهر البطن الممتلئ أو “الكرش”، مؤكدا أن البعض قد يتناول كم كبير من الأكل دون أن يكون الجسم في حاجة إلى ذلك وهو خطأ .

واضاف أحمد نوبل، خلال لقاء له لبرنامج "3 ستات" عبر فضائية “صدى البلد” ،أن هناك كورس للتخسيس وهو “الأناسيليوم”، وهو عبارة عن ألياف طبيعية، وحل بديل للعمليات الجراحية، مشيرا إلى أنه يمكن علاج “الكرش عن طريق منتجات التخسيس وحرق الدهون.

أمراض الغدة الدرقية وأمراض الاكتئاب تسبب السمنة

وتابع أحمد نوبل، أن أمراض الغدة الدرقية وأمراض الاكتئاب تسبب السمنة، ولكن الإنسان الخالي من الأمراض يزداد وزنه رغم ذلك، حيث يدخل سعرات إلى جسمه أكثر من السعرات التي يقوم بحرقها، فهنا يجب عليه أن يسير على نظام غذائي سليم، لحرق تلك الدهون.

وأشار نوبل إلى أن الطعام السريع و السندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.