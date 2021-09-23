لفقدان الوزن.. ماجد زيتون يكشف روشتة سحرية للأطفال المصابين بالسمنة

قال الدكتور ماجد زيتون إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، إنه يقوم بكتابة روشتة علاجية للأطفال المصابين بالسمنة من أجل فقدان الوزن بكل سهولة .

وأضاف ماجد زيتون في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" بناء على خبرة سنوات كثيرة اقوم بكتابة نظام تغذية لأطفال يتغير كل اسبوع، وأول اسبوع يكون لطيف للطفل كي أجذبه لاستكمال النظام الغذائي والكورس العلاجي لفقدان الوزن ".

وتابع ماجد زيتون :" اقوم بكتابة علاج معين للاطفال من اجل سد الشهية لهم ويعطيه إحساس انه تناول تورتة كاملة ".

وأكمل ماجد زيتون :" من اجل أن يفقد الطفل مريض السمنة معي 15 كيلو اقوم بتكوين حالة من الثقة بيني وبين الطفل وبين والدي الطفل ".

ولفت ماجد زيتون :" النظام الغذائي والكورس العلاجي الذي أقوم بكتابته للطفل يجعله يفقد الوزن مع الحفاظ على نضارة البشرة والصحة العامة ".