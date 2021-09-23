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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تكريم السيسي لهم.. أحمد مجدي: بعثة مصر البارالمبية لا يعترفون بالمستحيل

الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قام اليوم بتكريم البعثة المصرية البارالمبية، والتي تمثل بعثة الذهب"، مؤكدا أنهم اثبتوا انه لا يوجد مستحيل.

 

وأضاف أحمد مجدي خلال تقديمه برنامج “بددون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن اولاد مصر دائما ما يرفعون اسمها عاليا فى المحافل الدولية.  

 

وتابع أحمد مجدي، أنه كل التحية والتقدير للبعثة المصرية العائدة، مؤكدا أنه سعدنا بكل تكريم لهم. 


تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.


وقال السفير  بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

 

كما منح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.

 

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