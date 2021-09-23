تفاصيل مران الزمالك فى معسكر الفريق ببرج العرب

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وأجرى المدير الفني تقسيمة فنية بين اللاعبين في منتصف الملعب بحيث يستمر الفريق الفائز، ويخرج الفريق الخاسر ويشارك الفريق البديل بدلا منه.

وظهر لاعبو الفريق بصورة فنية وبدنية جيدة، وشهدت التقسية حماسا وندية من جميع اللاعبين.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح لهم برنامج تدريب اليوم، كما طالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات، وأشاد بالمستوى الفني والبدني للاعبين خلال المعسكر.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب، قبل خوض التدريب الجماعي اليوم.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريب الصباحي اليوم، بعدما أشاد بمستوى اللاعبين خلال التدريبات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية خلال المعسكر الحالي.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.