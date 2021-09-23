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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وعدد من الفرص الجاذبة للاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس.


  وعرض محافظ السويس، خلال الاجتماع، موقف الأراضي محل التطوير بالمحافظة، مؤكداً رغبة مستثمرين من داخل وخارج مصر في استثمار الفرص لتطوير عدد من أراضي السويس خاصة في المجال السياحي والترفيهي ذي البعد الاقتصادي المهم.


وأكد رئيس الوزراء أنه على المستثمر الراغب في استغلال تلك الفرص، إعداد دراسة جدوى اقتصادية عن المشروعات المقترحة للتطوير، الدولة مستعدة للدخول معه في شراكة لتنفيذ المشروع المقترح.


وتناول المحافظ موقف عدد من تلك الأراضي المرشحة للتطوير ومن المقترح أن تشهد تنفيذ العديد من المشروعات عليها، ومنها موقع بمساحة 150 فداناً لإقامة منطقة ترفيهية متكاملة على خليج السويس تضم أنشطة متنوعة أبرزها: مسرح مكشوف، وألعاب مائية، وغرف فندقية، وقاعات سينما، ومجمع مطاعم، وممشى للدراجات الهوائية، ومحال تجارية، وهايبر ماركت.   

وعرض اللواء عبد المجيد صقر الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة ضمن نطاق محافظة السويس، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ مشروع تنموي بقرية عامر، تبلغ تكلفته نحو 70 مليون جنيه، يتضمن إنشاء شبكات صرف صحي، وتوصيل مرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، ورصف وتطوير شبكة الطرق وإنارتها. 


ولفت المحافظ إلى أن هناك دراسة لمشروع التطوير الشامل للقطاع الريفي بمحافظة السويس، بإجمالي 62 تجمعا قرويا تمثل نسبة 100% من التجمعات القروية بالمحافظة، ويشمل تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات.  
 

وفي هذا الصدد تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على البدء في تمويل بعض المشروعات في قرية أبو عامر في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي هناك.

 

كما عرض اللواء عبد المجيد صقر موقف تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين في محافظة السويس، مشيرا إلى أن المشروع يشهد تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، بإجمالي 1042 عمارة، تم تنفيذ 50% منها، بعدد 550 عمارة، لافتا إلى أن المحافظة تحرص على توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بالقرب من شبكات المرافق، فضلاً عن تذليل كافة المعوقات لإتمام هذا المشروع المهم لإتاحة المسكن الملائم لأبناء المحافظة.

مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المشروعات السويس

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