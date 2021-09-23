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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات جمهورية جديدة بتعيين رئيس جامعة ونائبين و3 عمداء كليات |أسماء

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

 

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
● الدكتور جمال عبدالرحيم محمد سوسة، رئيسًا لجامعة بنها.


● الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.


● الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث.


● الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق مصطفى، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.


● الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.


● الدكتور محمد حسين محمود محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.

التعليم العالي قرارات جمهورية تعيين قيادات جديدة الجامعات الحكومية الدكتور جمال عبدالرحيم الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة اخبار التعليم

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