عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث سبل التعاون مع نظيرته التنزانية في نيويورك

شكري يلتقي نظيرته
شكري يلتقي نظيرته التنزانية

التقى ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية اليوم الخميس بنظيرته وزيرة الخارجية التنزانية ليبيراتا مولامولا للحديث حول التعاون بين البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.
 

وكثف وزير الخارجية لقاءاته خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن وصل نيويورك، الأحد الماضي؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وتتضمن زيارة شكري المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، وفقا لـ السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.


والتقى شكري على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.


ويعقد وزير الخارجية أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

ترشيحاتنا

إصابة أسود ونمور بفيروس كورونا في حديقة حيوان بهذه البلد

روسيا تدعو القوى السياسية في السودان لتسوية الخلافات عبر الحوار

في اليوم العالمي لـ لغات الإشارة|11 سببا لفقدان السمع و300 لغة للتواصل

إخلاء سبيل "سمكري البني آدمين"

السفير السعودي لدى القاهرة يقيم حفلا في العيد الوطني للمملكة

التعليم العالي: بدء أعمال القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة"السبت"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«موديرنا»: جائحة «كورونا» تنتهي خلال عام

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

الزمالك يرفض عقوبات "استئناف الجبلاية" ضد شيكابالا وحازم إمام

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

للموظفين.. 3 شروط لاستحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

فيديو

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

فيديوجراف..رابعة ابتدائي .. التعليم تعلن نظاما جديدا في العام الدراسي 2022

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ