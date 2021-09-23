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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إجازة مدفوعة الأجر إذا مات أحد حيواناتك الأليفة بموجب القانون الجديد لهذه البلد

كلاب
كلاب

يتوقع العمال في كولومبيا الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين إذا نفقت أحد حيواناتهم الأليفة، وذلك بموجب قانون جديد لا يزال قيد البحث.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، قدم عضو الكونجرس عن الحزب الليبرالي أليخاندرو كارلوس تشاكون، البالغ من العمر 48 عاماً، مشروع قانون يلزم أصحاب العمل بتوفير يومي إجازة مدفوعة الأجر بعد وفاة حيوان أليف يرتبط بأحد الموظفين.

وقال تشاكون: «توجد علاقة عائلية ليس فقط بين البشر، ولكن أيضاً بين البشر وأنواع أخرى».

ونقل موقع «إل تيمبو» الإخباري عن تشاكون قوله: «بعض الناس ليس لديهم أطفال، لكن لديهم حيوان أليف محبوب للغاية يطورون معه علاقة عميقة». وأضاف أن الإجازة المقترحة مدفوعة الأجر ستساعد الناس على «التغلب على حزنهم وألم فقدان هذه الحيوانات المحبوبة دون الانشغال بوظائفهم».

وقال المسؤول إن مشروع القانون سيكون ذا صلة بغالبية العائلات الكولومبية، حيث إن ستة من كل 10 أسر لديها حيوانات أليفة.

ولا يحدد مشروع القانون الحيوانات التي تعتبر «أليفة»، ومع ذلك ذكر موقع «إل تيمبو» أن التشريع المقترح وصف حيواناً أليفاً كحيوان كان للمالك معه «رابطة عاطفية قوية». كما نص على أن أيام الإجازة المدفوعة لا تنطبق في حالة نفوق الحيوانات البرية أو الحيوانات «الغريبة».

وتنص الوثيقة أيضاً على أن الموظف لن يحصل على إجازة مدفوعة الأجر إلا إذا أخبر صاحب العمل عن الحيوان الأليف قبل نفوقه، ويمكنه تقديم دليل على الموت.

وينص القانون على أنه يجب على العامل إبلاغ صاحب العمل بأن لديه حيواناً أليفاً في بداية عمله أو بعد يومين من الحصول على حيوان أليف.

وهناك بعض المخاوف فيما يرتبط بإمكانية أن يكذب الموظفون بشأن نفوق حيواناتهم الأليفة، لكن مشروع القانون يهدف إلى محاربة ذلك من خلال فرض غرامات بمبلغ غير محدد.

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