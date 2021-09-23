بكري:طنطاوي رفض أن يكون نائبا لـ مبارك..والقوات المسلحة تحملت استفزازات واتهامات كثيرة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المشير حسين طنطاوي، كان دائما يواجه اتهامات بأنه يسعى لحكم مصر، وهو أمر غير صحيح ولا أساس له.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار" عبر فضائية “صدى البلد” أن المشير طنطاوي رفض طلب مبارك أن يكون نائبا له ، وأكد أنه يتمسك بأن يظل في المؤسسة العسكرية .

وتابع أن المشير طنطاوي تحمل العديد من الاتهامات الموجهة له من الخونة والمتآمرين، وظل صامدا وحمى الدولة المصرية.

لن تسقط مصر

وتابع: المشير طنطاوي كان دائما بيقول “لن تسقط مصر”، و"القوات المسلحة تحملت استفزازات واتهامات كبيرة حتى وصل الأمر أنه تم عمل مشانق للمشير في ميدان التحرير".