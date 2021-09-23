عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بخيت: الإبداع يبدأ من الأنا.. وهناك الكثير من الشعراء أفضل مني

الشاعر الكبير أحمد
الشاعر الكبير أحمد بخيت

قال الشاعر الكبير أحمد بخيت، إنه صدر له مؤخراً طبعة من أربعة دواوين يضم إلى 11 ديوانا وسيتبعها بعض الدواوين الأخري في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه كتب بعض الأغاني في بداية كتابته الشعرية، قائلا: "يستطيع الشاعر أن يكتب بشكل بسيط وراق وجديد ومن الممكن أن نجد في الغناء قصائد شعرية".

 

وأضاف "بخيت" خلال لقائه مع قصواء الخلالي، عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، والمذاع على قناة "سي بي سي"، أن الشعر يجب أن يكون متنوعا مثل الحياة فيها العمق والبساطة، والديوان بها الكثير من التنوع، موضحاً أن الشعر مثل الحياة به النبع والشلال والنهر والمحيط.

 

وعن سؤال اتهامه بالأنا في أحاديثه رد الشاعر أحمد بخيت، أن الإبداع يبدأ من الأنا، كما أن كل الشعر العربي يبدأ بالأنا، الأنا يمكن أن توصل الأمور إلى مرض في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنه وفي الشعر هناك أنا شخصية وأنا قومية، قائلا: "أنا الشاعر الأكثر أهمية وذكرت أنني شاعر جيد وإن لم أشعر بأهميتي فلن أكتب".

 

وتابع الشاعر أحمد بخيت، أن هناك الكثير من الشعراء الهامين يراهم أفضل منهم، كما أن مصر والعالم العربي مليئة بالشعراء والموهوبين، قائلا: "في 20 اسم زي أحمد بخيت منهم الشاعر السعودي جاسم الصحيح، وفي مصر إيهاب البشبيشي وهناك شباب كثيرين موهوبين وفي الجنوب والأقصر وهناك شباب قادرين على وضع مصر في مكانة كبيرة وهناك مواهب في حاجة لمن يكتشفها".

 

وأردف الشاعر أحمد بخيت، أن الفصحى ليست لغة معقدة، كما أن الشعب المصري من أجمل الشعوب إحساسا باللغة، ويجب أن يكون الشاعر مطلعا على الثقافة، كما أن القصيدة مشروع يجب أن يكون له بناء وتصميم.

 

 


 

أحمد بخيت الاغاني الغناء قصواء الخلالي مرض

ترشيحاتنا

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة قادش

سمير فرج: المشير طنطاوي قاد أشرس المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر

بعد تكريمه لأبطال البارالمبية| ذوو الهمم في قلب وعقل الرئيس السيسي

السيسي: تأسيس نظم مستدامة تحقق الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا

واحدة بلدياتي بتسفر الناس|ننشر أقوال ضحية هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

"المصل واللقاح": الثلاثة أسابيع المقبلة تمثل فترة الحسم في التعامل مع كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

مصر تجدد الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. وتحث إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الدولية

وزير الري: إثيوبيا ستتحمل مسؤولية ما تقوم به في أزمة سد النهضة

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

«موديرنا»: جائحة «كورونا» تنتهي خلال عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فيديو

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

فيديوجراف..رابعة ابتدائي .. التعليم تعلن نظاما جديدا في العام الدراسي 2022

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ