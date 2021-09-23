أحمد بخيت: الإبداع يبدأ من الأنا.. وهناك الكثير من الشعراء أفضل مني

قال الشاعر الكبير أحمد بخيت، إنه صدر له مؤخراً طبعة من أربعة دواوين يضم إلى 11 ديوانا وسيتبعها بعض الدواوين الأخري في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه كتب بعض الأغاني في بداية كتابته الشعرية، قائلا: "يستطيع الشاعر أن يكتب بشكل بسيط وراق وجديد ومن الممكن أن نجد في الغناء قصائد شعرية".

وأضاف "بخيت" خلال لقائه مع قصواء الخلالي، عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، والمذاع على قناة "سي بي سي"، أن الشعر يجب أن يكون متنوعا مثل الحياة فيها العمق والبساطة، والديوان بها الكثير من التنوع، موضحاً أن الشعر مثل الحياة به النبع والشلال والنهر والمحيط.

وعن سؤال اتهامه بالأنا في أحاديثه رد الشاعر أحمد بخيت، أن الإبداع يبدأ من الأنا، كما أن كل الشعر العربي يبدأ بالأنا، الأنا يمكن أن توصل الأمور إلى مرض في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنه وفي الشعر هناك أنا شخصية وأنا قومية، قائلا: "أنا الشاعر الأكثر أهمية وذكرت أنني شاعر جيد وإن لم أشعر بأهميتي فلن أكتب".

وتابع الشاعر أحمد بخيت، أن هناك الكثير من الشعراء الهامين يراهم أفضل منهم، كما أن مصر والعالم العربي مليئة بالشعراء والموهوبين، قائلا: "في 20 اسم زي أحمد بخيت منهم الشاعر السعودي جاسم الصحيح، وفي مصر إيهاب البشبيشي وهناك شباب كثيرين موهوبين وفي الجنوب والأقصر وهناك شباب قادرين على وضع مصر في مكانة كبيرة وهناك مواهب في حاجة لمن يكتشفها".

وأردف الشاعر أحمد بخيت، أن الفصحى ليست لغة معقدة، كما أن الشعب المصري من أجمل الشعوب إحساسا باللغة، ويجب أن يكون الشاعر مطلعا على الثقافة، كما أن القصيدة مشروع يجب أن يكون له بناء وتصميم.



