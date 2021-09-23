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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر لـ فيسبوك بتسليم سجلات حسابات على صلة بجرائم ضد الروهينجا بميانمار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ذكرت شبكة سي.إن.بي.سي، الأمريكية أن قاضيا أمريكا أمر شركة فيسبوك بتسليم سجلات لحسابات لها صلة بالعنف الذي استهدف الروهينجا في ميانمار كانت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة قد أغلقتها، رافضا بذلك ما دفعت به من حماية الخصوصية وواصفا موقفها بأنه "مليء بمفارقات تدعو للسخرية".


وأوضحت نسخة من قرار القاضي الصادر في واشنطن أنه انتقد فيسبوك لتقاعسها عن تسليم المعلومات للمحققين الساعين لمقاضاة ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم دولية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.


فيسبوك رفضت نشر المعلومات وقالت إن في ذلك انتهاكا لقانون أمريكي يمنع شركات الاتصالات الإلكترونية من الكشف عن رسائل المستخدمين. 

قاضيا أمريكا الروهينغا فيسبوك شركة فيسبوك الروهينغا المسلمة

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