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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قونيا سبور يبعد طرابزون عن صدارة الدوري التركي

صدى البلد

أهدر فريق طرابزون سبور فرصة الانفراد بصدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل بصعوبة مع مضيفه قونيا سبور 2 /2 اليوم الخميس بالمرحلة السادسة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز الانيا سبور على قاسم باشا 2 /صفر وفناربخشة على جيرون سبور 2 /1.

وعلى استاد قونيا، تقدم أندرياس كورنيليوس بهدف لطرابزون في الدقيقة الأولى لكن الفريق الضيف تعرض لصدمة مبكرة تمثلت في طرد فيتور هوجو في الدقيقة الثامنة.

وأدرك إندري تشيكتشي التعادل لقونيا سبور في الدقيقة 20 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 46.

وتمكن طرابزون من إدراك التعادل بهدف عكسي سجله أمير هادزياهميتوفيتش بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 76.

ورفع طرابزون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بشكتاش المتصدر مقابل 12 نقطة لقونيا سبور في المركز السادس.

وفاز فناربخشة على جيرون سبور بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع وظل جيرون في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

وتقدم فيردي كاديوجلو بهدف لفناربخشة في الدقيقة الثانية ثم أضاف الألماني مسعود أوزيل الهدف الثاني في الدقيقة 64 وتكفل سوليمان دوكارا بالهدف الوحيد لجيرون في الدقيقة 85.

وتغلب الانيا على قاسم باشا بهدفين حملا توقيع  إفيكان كاراكا وديفيدسون دا لوز بيريرا في الدقيقتين 54 و83.

الفوز رفع رصيد الانيا إلى 12 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد قاسم باشا عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

فريق طرابزون الدوري التركي قونيا سبور ألانيا سبور قاسم باشا

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