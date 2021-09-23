روسيا تحذر واشنطن من اتخاذ خطوة "غير محسوبة" لفرض عقوبات جديدة عليها

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، واشنطن من اتخاذ خطوة "غير محسوبة" فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد المسؤولين الروس.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نود مرة أخرى أن نحذر واشنطن من الخطوة غير المحسوبة على "طريق العقوبات... في كل مرة يصبح من الصعب التنبؤ بنوع التدريبات السياسية الداخلية المناهضة لروسيا التي سيجريها المتحمسون في الكابيتول هيل. علمنا مؤخرا بشأن تعديلات تفترض فرض قيود ضد عدد من الشخصيات الحكومية والمجتمعية الروس فيما يتعلق بـ "قانون ماجنيتسكي" المثير للجدل"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع البيان : "في كل مرة يصبح من الصعب التنبؤ بنوع التمارين السياسية الداخلية المناهضة لروسيا التي سيجريها المتحمسون في مبنى الكابيتول. ومؤخراً أصبح معروفًا بشأن التعديلات القادمة، مما يشير إلى إمكانية فرض قيود على عدد من الشخصيات الحكومية والعامة الروسية فيما يتعلق بـ "قانون ماجنيتسكي" المثير للجدل".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن كل ما يحدث في واشنطن ناتج عن "نقص حاد في الموظفين" المتخصصين بالشأن الروسي.

وأكد البيان أن "الأشخاص الذين ليس لديهم أي فكرة على الإطلاق عن الواقع الروسي يمكنهم تجميع مثل هذه القائمة من الأشخاص فيما يتعلق بموضوع ليس لأي منهم علاقة به مباشرة كانت أو غير مباشرة ".

هذا وسبق للسلطات الأمريكية أن اعتمدت في 2012 قانوناً، يطلق عليه اسم "قانون ماجنيتسكي" نسبة إلى سيرجي ماجنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي.

وتوفي ماجنيتسكي، في نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.