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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهرجان القومي للمسرح.. 33 عرضا في الدورة الـ 14

صدى البلد

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٤ برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل، مؤتمرا صحفيا اليوم، الخميس ٢٣ سبتمبر للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة، التي تقام في الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ٩ اكتوبر المقبل.

وأعلن الناقد باسم صادق عضو لجنة الاختيار والمشاهدة أنه يشارك في مسابقة المهرجان هذا العام  ٣٣ عرضا مسرحيا من مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، على مختلف المسارح بالقاهرة والجيزة.

وأكد صادق، ان البيت الفني للمسرح يشارك  ب ٥ عروض هي "فريدة" للمخرج أكرم مصطفي، و"احدب نوتردام" اخراج ناصر عبد المنعم، و"قاع" اخراج محمد مرسي،  و"جنة هنا" اخراج محمد صابر، و"dogs"  اخراج كمال عطية، وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة ب٥ عروض هي "اه كارميلا" اخراج أشرف علي، و" الظل" اخراج سامح الحضري، و"النداهة" اخراج ريهام عبد الرازق، و" مهاجر برسبان" اخراج جمال ياقوت، و"كيفين" اخراج حسام عادل.

ويشارك مسرح الهناجر بعرضي "المسيرة الوهمية" اخراج طارق الدويري، و"ديجافو" اخراج احمد فؤاد، أما صندوق التنمية الثقافية يشارك ب ٣ عروض هي " مشعلو الحرائق" اخراج محمد مرسي، و"لا حقيقة عند بوابة راشمون" اخراج كريم شهدي، و" لكنها تدور" اخراج عمرو صلاح الدين.

وتشارك دار الأوبرا بعرضا واحدا هو " ايزيس" اخراج كريمة بدير ، ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين هما " تغريبة بنت الزناتي" اخراج منار زين، و"كهف رام" اخراج حسن سعد.
 

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ويشارك المسرح المستقل ب٥ عروض هي و"هنا القاهرة"  للمخرجة رشا الجمال، و"التجربة الدنماركية" للمخرج صلاح ايهاب، و"وفاة بائع متجول" للمخرج سعيد مدكور ،  و"اسمي اوسكار" اخراج احمد رجائي، و" مسيرة في الغابة" اخراج فادي احمد.

وتشارك النقابات ومنظمات المجتمع المدني بعرضا واحدا هو "ملحمة السويس" اخراج محمد ذكي، كما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرضي " أحداث لا تمت للواقع بصلة"  اخراج محمد طنطاوي، و" الجانب الاخر" اخراج هاني رابح، والبنوك والشركات تشارك بعرضا واحدا " الصندوق الاسود " اخراج صلاح العالي، ويشارك المسرح الجامعي بعرض " قابل للكسر" للمخرج لبيب عزت، و" سالب صفر" اخراج اسلام خالد.

ويشارك المعهد العالي للفنون المسرحية ب ٢ عروض هي "سالب واحد" للمخرج عبد الله صابر  و"برنتانيا" للمخرج مينا لويز  و"احدهم" للمخرج محمد عماد، ومن المسرح الخاص يشارك في المسابقة عرضا واحدا بعنوان "أنا مش مسؤول" اخراج محمد جبر.

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