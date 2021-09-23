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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المصل واللقاح": الثلاثة أسابيع المقبلة تمثل فترة الحسم في التعامل مع كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر ستشهد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، معقبًا "الأسبوعان أو الثلاثة أسابيع المقبلة هي فترة الحسم في التعامل مع جائحة كورونا" .

وتابع خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الدولة تسابق الزمن في توفير اللقاح سواء من خلال الاستيراد أو التصنيع في الداخل، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بافتتاح يوميًا مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا لتقليل الإصابات في ذروة الموجة الرابعة. 


وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات، لتقليل إصابات كورونا خلال هذه الموجة، مضيفًا أن وزارة الصحة استقبلت اليوم جزءا كبيرا من لقاح أسترازينكا، وتقوم مصر بتصنيع لقاح سينوفارم بالتعاون مع الصين، متوقعًا أن تكون وفيات الموجة الرابعة أقل من أي موجة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاح.   
 

 

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