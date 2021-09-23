السيسي: تأسيس نظم مستدامة تحقق الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: “أتقدم بخالص الشكر لسكرتير الأمم المتحدة على مبادرته بالدعوة لقمة النظم الغذائية المهمة”.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة النظم الغذائية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،: "نواجه تحديات بشكل يومي خاصة في ظل جائحة كورونا".

وتابع الرئيس السيسي: "تعقد قمتنا في لحظة دقيقة يعيشها العالم تطلب بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات التي يتعين علينا مواجهتها".

وأكمل السيسي: "تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعنا مسألة تأتي على رأس أولويتنا جميعا خاصة في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ وما يترتب فيها من ارتفاع في معدلات درجات الحرارة وندرة المياه وتصحر مساحات هائلة من الأراضي الرعية “، مضيفا: ”خطر المجاعة يهدد الكثير خاصة أفريقيا".