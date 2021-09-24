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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. مسحة مرتين أسبوعيا للعاملين الممتنعين عن تطعيم كورونا.. رئيس جامعة المنصورة الأهلية يكشف لـ"صدى البلد" مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اقتصاد القاهرة تطلق مسابقة «العباقرة» لدعم برامج التثقيف
نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مسابقة عباقرة الكلية بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والروائي عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة، والسفيرة محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وتعد المسابقة التي نظمها فريق التميز  تحت رعاية عميد الكلية ضمن البرامج والأنشطة التي تحرص الكلية على تنفيذها لدعم المستوى الثقافي لطلاب الكلية.

 

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يكشف لـ"صدى البلد" مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد
أكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن الجامعة تعد واحدة من الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح التي أنشأتها الحكومة المصرية لتكون إحدى جامعات الجيل الرابع، انطلاقا من رؤية مستقبلية واضحة تستهدف النهوض بالتعليم فى سبيل النهوض بالمجتمعات والأوطان.

 

التعليم: التطوع للعمل في المدارس يكون مجانيا لحملة المؤهلات العليا التربوية
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/2022

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

 

التعليم : مسحة مرتين أسبوعيا للعاملين الممتنعين عن تطعيم كورونا
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كتابا دوريا جديدا لجميع المديريات التعليمية ، بشأن متابعة تلقي العاملين بالتعليم لـ لقاح كورونا .

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. في هذه الحالة يمنع الطالب من دخول معامل الحاسب
تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة حيث تشمل هذه المرحلة (الطلاب الناجحين في الدور الثاني  وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت: www.Tansik.Egypt.gov.eg في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

 

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
 

التعليم العالي: استمرار فتح باب التقديم للجامعات الأهلية الجديدة حتى 26 سبتمبر
أعلن مكتب القبول الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الأهلية، استمرار فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية (الدور الأول والثاني) للعام 2021 والثانوية العامة المصرية للعام 2020 والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على أن يكون موعد عقد اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة يومي الأحد والاثنين الموافقين 3 و4 أكتوبر 2021، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر القادم.

 

التعليم العالي: بدء أعمال القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة"السبت"
أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، في العاشرة من صباح السبت القادم الموافق 25/9/2021، وتمتد لمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

 

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعلن لـ"صدى البلد" الاستعدادات لبدء العام الدراسي الأول
تعد جامعة المنصورة الجديدة ضمن إحدى الجامعات الأهلية الغير هادف للربح وتقع في مدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية بمصر، وتأسست عام 2019.

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. مواعيد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وأهم الأماكن الخالية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة (الدور الثاني) عام 2021 حيث تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت

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