إبراهيم عيسى: هيكل منح الصحافة هيبة وحاول تخفيف قيود تأميمها بعهد عبدالناصر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل كان حاضر الذاكرة طول الوقت، خلال إحياءه ذكرى عيد ميلاده، موضحا أن هيكل منح لفكرة الكاتب هيبة ومكانة خاصة، وجعل من الصحفي قيمة كبرى وخلق نفوذه وتأثيره في المجتمع.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه حينما ابتعد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن السلطة تحول إلى سلطة قائمة بذاتها، لأنه تجاوز كونه كاتبا إلى كونه نموذجًا يعبر عن عصر وزمن ووطن، قائلًا: احترمت رغبة أسرة هيكل في عدم تناول سيرته دراميًا.

وأوضح أن العلاقة بين الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل والرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس أنور السادات، نموذج على العلاقة بين الحاكم والكاتب الصحفي، مؤكدًا أن عظمة الكاتب عندما ينجح في التحول من كاتب السلطة إلى سلطة الكاتب، لافتًا إلى أنه لم يصنع مدرسة صحفية لكنه مدرسة في حد ذاته.

وأكمل أن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أجرى ثلاثة حوارات هامة مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، متابعًا أن هيكل حاول أن يخفف من قيود تأميم الصحافة خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.