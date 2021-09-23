الرعاية الصحية: فحص طبي لـ 10 آلاف رجل عن أمراض البروستاتا بالأقصر

قال الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تعليقا على فعاليات أكبر حملة طبية لـ صحة الرجل بالأقصر، إن الحملة الطبية حققت المستهدف بنسبة 200 % .

وأضاف محمد العقاد في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة "المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" الفرق الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية احتفلت بنجاح الحملة الأولى في مصر والشرق الاوسط لصحة الرجل".

وتابع محمد العقاد :" كان مستهدف من الحملة إجراء 5 آلاف فحص طبي عن أمراض البروستاتا للرجل، ولكن خلال الـ 5 ايام الماضية تم إجراء فحص طبي لـ 10 الاف رجل فوق الـ 40 عاما ".

واكمل محمد العقاد :" هيئة الرعاية الصحية تضع خطط للمبادرات الصحية التي تنفذها، "، مضيفا:" بعد نجاح الحملة في الأقصر سيتم الإعداد لبدء الحملة في محافظات التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والإسماعيلية".

