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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات جديدة في حادث إطلاق النار بولاية تينيسي الأمريكية

إطلاق نار في أمريكا
إطلاق نار في أمريكا

أعلنت شرطة ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل مطلق النار في شوارع الولاية، بالإضافة إلى وفاة شخص وإصابة 13 آخرين.

 

وكانت أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة  آخرون في إطلا نار داخل متجر بولاية تينيسي.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها ترد على إطلاق نار في ولاية تينيسي، داخل متجر.

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مقتل شخص وإصابة 12 في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

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البنتاجون ينفي وقوع إطلاق نار في قاعدة عسكرية بـ واشنطن

ومن ناحية أخرى، نفى الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، ما أعلنه مسؤول عسكري عن وقوع خمسة جرحى في إطلاق نار في قاعدة فورت ميد العسكرية، الواقعة في ولاية ماريلاند شمالي العاصمة الأمريكية واشنطن.

 

وقال إيريك باهون، الناطق باسم البنتاجون، إن "المعلومات المتعلّقة بحصول إطلاق نار في قاعدة فورت ميد غير صحيحة. ما حصل كان تدريباً مقرراً مسبقاً".

 

ووفقا لـ سي إن إن، أكد شيري كويبر، كبير ضباط العلاقات العامة في القاعدة،  أن الحادث الذي أفادت به بعض وسائل الإعلام الكبرى كان تدريبا، لافتا إلى أن إدارة القاعدة أطلقت تحقيقا بهدف تحديد ملابسات نشر مسؤولين فيها هذه المعطيات غير الدقيقة إلى الصحفيين دون إبلاغهم بأن الحديث يدور عن تدريب مقرر.

 

وقال: "المعلومات التي تسلمتها صباح اليوم كان جزءا من تمرين تدريبي، وندرس الآن ما حصل".

وكان جيفري ماكليندون، مدير الطوارئ في مركز العمليات في القاعدة العسكرية، قال لوكالة "فرانس برس" إن مسلّحاً أطلق النار داخل القاعدة مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.

الشرطة الأمريكية الجيش الأمريكي ولاية تينيسي حادث إطلاق النار العاصمة الأمريكية

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