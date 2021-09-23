تطورات جديدة في حادث إطلاق النار بولاية تينيسي الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل مطلق النار في شوارع الولاية، بالإضافة إلى وفاة شخص وإصابة 13 آخرين.

وكانت أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة آخرون في إطلا نار داخل متجر بولاية تينيسي.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها ترد على إطلاق نار في ولاية تينيسي، داخل متجر.

ومن ناحية أخرى، نفى الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، ما أعلنه مسؤول عسكري عن وقوع خمسة جرحى في إطلاق نار في قاعدة فورت ميد العسكرية، الواقعة في ولاية ماريلاند شمالي العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال إيريك باهون، الناطق باسم البنتاجون، إن "المعلومات المتعلّقة بحصول إطلاق نار في قاعدة فورت ميد غير صحيحة. ما حصل كان تدريباً مقرراً مسبقاً".

ووفقا لـ سي إن إن، أكد شيري كويبر، كبير ضباط العلاقات العامة في القاعدة، أن الحادث الذي أفادت به بعض وسائل الإعلام الكبرى كان تدريبا، لافتا إلى أن إدارة القاعدة أطلقت تحقيقا بهدف تحديد ملابسات نشر مسؤولين فيها هذه المعطيات غير الدقيقة إلى الصحفيين دون إبلاغهم بأن الحديث يدور عن تدريب مقرر.

وقال: "المعلومات التي تسلمتها صباح اليوم كان جزءا من تمرين تدريبي، وندرس الآن ما حصل".

وكان جيفري ماكليندون، مدير الطوارئ في مركز العمليات في القاعدة العسكرية، قال لوكالة "فرانس برس" إن مسلّحاً أطلق النار داخل القاعدة مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.