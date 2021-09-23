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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 12 دولة

بمشاركة 120 فنانا تشكيليا.. استمرار احتفالات الغردقة بيوم السياحة العالمي

احتفالات الغردقة
احتفالات الغردقة بيوم السياحة العالمي

واصل اليوم الفنانون المشاركون في كرنفال الداو الدولى لـ السياحة والفنون ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمى والذي يوافق الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام، تحت رعاية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمشاركة 120 فنان وفنانة من 12 دولة، أعمالهم بالممشي السياحى بمنطقة الداو أرت برومناد، بمدينة الغردقة.

وواصل الفنانون أعمالهم بالممشى السياحى بالتشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد، بالإضافة إلي فرق موسيقية واستعراضية خلال عمل الفنانون، حيث يقدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشي السياحى.

وتستضيف مدينة الغردقة كرنفال الداو الدولى للسياحة والفنون ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمى، خلال الفترة من 21 إلي 28 من الشهر الجارى، بالممشي السياحى بمنطقة االداو ارت برومناد، بمشاركة 120 فنان وفنانة من 12 دولة، احتفالًا بيوم السياحة العالمى.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم الكرنفال، إن الكرنفال الذى يُقام برعاية الداو للتنمية، ومحافظ البحر الأحمر، ووزارة السياحة، وهو كرنفالًا فنيًا جماليًا يشكل فيه الفنانون التشكيلين مجسمات تشكيلية ملونة عن رؤيتهم لمعالم مصر السياحيًا تشكيليًا وفنيًا ويشارك فىه 120 فنان وفنانة من دول مختلفة أبرزها مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.


أضاف حميدة، أن فعاليات الكرنفال تشهد هذا العام حضور قوي من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة، للمشاركة في 4 أقسام مختلفة من الفنون التشكيلية، وهم، "التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد و وفرق موسيقية واستعراضية يوميًا، ويقدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشي السياحى.

وتتضمن فاعلية الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، بالإضافة الى تنظيم كرنفال موسيقي، وعرض للأفلام الترويجية التي تنشرها وزارة السياحة عن المحافظات المصرية المختلفة علي صفحاتها علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام الشهر الحالي على هذة المواقع للترويج السياحي لهذه المحافظات وتستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي.

ومن المقرر أن يضم حفل الختام افتتاح معارض الفنون المختلفة من فيديو أرت والأعمال المركبة والتجهيز فى الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز

ويشارك جميع الفنانين والفنانات فى تكوين مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم يتم اهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم، كما يضم الكرنفال أسماء كبيرة فى الحركة التشكيلية من مصر وخارج مصر، بالإضافة إلي افتتاح معرض السمو للفنان جورج فاضل غدًا الجمعة، وسط لفيف من الفنانين ونزلاء الفنادق بالغردقه، كما من المقرر أن يتم تكريم بعضهم فى حفل الختام والمقرر حضور بعض الشخصيات العامة فيه.

وكان قد عقد، الاثنين الماضى، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية والترويج، وبعض مستشاري الوزير، وذلك لمناقشة تنظيم كرنفال الغردقة بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وقالت وزارة السياحة، في بيان لها، إن ذالك يأتى في إطار تضافر الجهود بين القطاع السياحي الحكومي والخاص لتكون هذه الفعالية هي الأولي ضمن سلسلة الفاعليات الترويجية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال ورشة العمل المطولة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية يوم الاثنين الماضي لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تم خلالها الاتفاق على تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث السياحية بالشراكة مع القطاع السياحي الخاص بشكل تكاملي، والتنسيق لإعداد أجندة أحداث سياحية وثقافية وفنية ضخمة مشتركة يتم تنظيمها بالمدن السياحية المختلفة لتعظيم الدور السياحي والثقافي والترويج لهذه المقاصد السياحية.

السياحة كرنفال الداو الدولى محافظة البحر الاحمر لممشي السياحى الغردقة

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