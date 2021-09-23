التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة قادش وبرشلونة في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مواجهة برشلونة ومضيفه قادش، بالتعادل السلبي، وذلك التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 73% لكن دون ترجمتها لأهداف، مقابل 27% لأصحاب الأرض.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد قادش بالمركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

برشلونة:

شتيجن، مينجويزا، اراخو، بيكيه، ديست، جافيرا، بوسكيتس، دي يونج، ديمير، لوك دي يونج، ديباي.

قادش:

ليدسيما، اسبينو، هارويان، تشوست، كارسلين، خيمينيز، ألاركون، فالي، أرزامينديا، نيجريدو، سوبرينو.