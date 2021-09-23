استعدادا للدوري.. العمل لا يتوقف داخل معسكر سيراميكا كليوباترا

يواصل فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته بمعسكره في شرم الشيخ، ضمن استعداداته لخوض منافسات الدوري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وركز هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي التدريبات البدنية خلال استعدادات اليوم .

وظهر الأداء الحماسي للاعبي سيراميكا كليوباترا خلال التدريبات .



وفي وقت سابق أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي المقاصة.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع الحارس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

يذكر أن إدارة سيراميكا كليوباترا أبرمت صفقتين في الأيام الماضية، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة.

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