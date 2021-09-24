بديل لوجبة الفطار.. تعرف على فوائد تناول العصير في الصباح

تعد وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم ، والتي يجب عدم تخطيها من الناحية المثالية. في ظل هذا الوباء ، حدث تغيير مفاجئ في عادات الأكل لدى الناس ، حيث اختاروا طعامًا أكثر صحة ومغذية.

في حين أن الإفطار يبدو مختلفًا في أجزاء مختلفة من العالم ، إلا أنه أكثر انتقائية في الهند ، حيث يوجد الكثير من خيارات الطعام: من الفواكه والعصائر إلى الشوفان

كما يمكن أن تلجأ الي شرب كوب من العصير في الفطار وهي مليئة بالفوائد الصحية ومن المعروف أنها تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت وفقا لindianexpress

كما أكد الأطباء ان العصائر ليست مجرد بديل صحي ، ولكنها أسلوب حياة.

فيمكن أن تستبدل وجبة إفطار الشوفان المعتادة بوعاء عصائر لتنظيم غذائي لجسمك.

رطب نفسك بالألياف الوفيرة في الفواكه والخضروات الطازجة في المزرعة ، وحافظ على لياقتك مع أوعية العصير المليئة بالطاقة .

كما يمكنك التعرف علي طرق مختلفة لتحضير عصائر صحية ومفيدة

يمكن أن تجمع بين التفاح والموز ومنتجات الألبان ، والتي "ستزود جسمك بالفيتامينات والكالسيوم والحديد ومنغنات البوتاسيوم ، وستكون أيضًا رائعة لبشرتك وعينيك و العظام

الخليط الثاني من الرمان والكيوي والفراولة ، للحصول على نكهة رائعة.

* أضيفي حفنة من الفواكه الجافة والمكسرات ، وستكون جاهزة.

كما يمكن تناول الفواكه الجافة وامزج المكونات التي تعد مصادر ممتازة للفيتامينات ، وحمض الفوليك ، والمعادن ، والألياف الغذائية ، والبروتينات ، والكربوهيدرات. لفهم كيفية تفاعل جسمك مع وعاء العصير ، ستحتاج إلى تناوله ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع ".